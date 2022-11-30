В Генштабе ВСУ сообщили, что противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, на Бахмутском направлении продолжает вести наступательные действия.

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В ВСУ отмечают, что сейчас продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери.

За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Совершили 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорья Запорожской области. Также захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня Херсон.

Отмечается, что в настоящее время сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Какая ситуация вблизи границ с Беларусью

На Волынском и Полесском существенные изменения не заметили, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах Белоруссии продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать военные подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелка, Глубокое, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Петро-Ивановка и Двуречная Харьковской области.

Враг ведет оборону на Купянском и Лиманском направлениях

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Первомайское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Дружелюбовка Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневые поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Артиллерийское огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

Позиционная оборона врага в Херсонской области

В Запорожском направлении враг также обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области. Под непосредственное огневое поражение попал город Никополь Днепропетровской области.

В Херсонском направлении враг ведет позиционную оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск. Враг не прекращает обстрелы пригородов и Херсона.

Россия готовится к очередной мобилизации

В ВСУ отмечают, что в России в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений.

Также в Кремль готовит подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, которую планируют на январь – февраль этого года.

В городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области, оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Однако захватчики продолжают патрулировать город. Они тщательно проверяют всех, кто хочет уехать из города.

ВСУ поразили силы противника в Запорожье

В течение 28-29 ноября наши военные поразили несколько подразделений противника в Запорожской области. В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери захватчиков составили около 100 человек ранеными. Также уничтожены 5 единиц военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы в сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника и важный объект оккупантов.

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