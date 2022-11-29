Населення міста складає понад 22 тисячі осіб. 18 тисяч мешканців наразі залишились без опалення.

До теми У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру

Єдина можливість зігрітися – електроприлади

За словами очільника ОВА Сергія Борзова, після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС виникла аварія на тепломережах. Борзов зазначив, що єдина можливість обігріти квартири містян – електроприлади.

18 тисяч мешканців багатоповерхівок скаржаться на відсутність опалення. У квартирах температура тримається на рівні 10 – 12 градусів. Проте через періодичне відключення світла домівки місцевих не встигають нагрітися.

Мешканці Ладижина залишаються без опалення: дивіться відео

Як вирішуватимуть проблему

Представники місцевої влади зазначають, що становище наразі критичне. Через це, власне, і оголосили надзвичайну ситуацію. У вівторок, 29 листопада, у Ладижині розгорнули оперативний штаб. Одне з рішень, яке розглянули – розконсервувати стару газову котельню, яка незалежна від станції.

Заступник міського голови Ладжина Павло Анущенко повідомив, що наразі проєктанти розраховують потужність. Посадовець не впевнений, що ця котельня зігріє домівки усім мешканцям. Проте, за його словами, якщо подати тепло не високої температури, то цілком можливо вдасться забезпечити теплом певну частину міста.

Для відновлення котельні потрібен час і щонайменше 50 мільйонів гривень. Кошти планують виділити на сесії міської ради. У школах та лікарнях міста вже розгорнули Пункти незламності.

Окупанти обстріляли Ладижинську ТЕС: головне

Російські окупанти двічі атакували теплоелектростанцію у Ладижині 11 жовтня. Спочатку вони запустили 2 дрони-камікадзе.

Рятувальники оперативно виїхали на місце інциденту. Тоді росіяни завдали другого удару.

Було відомо, що постраждали 6 людей. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували. Серед потерпілих не було працівників ТЕС.

До речі, під час атаки 23 листопада окупанти знову обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Щоправда, не повідомляли, чи мовиться про Ладижин. 11 листопада на Вінниччині, на жаль, також був "приліт.

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