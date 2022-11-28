Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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Тому рішення про надзвичайну ситуацію схвалила Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Жителі не мають опалення

У місті розгорнули роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Зазначили, що заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні.

Наразі 18 тисяч мешканців живуть без теплового опалення. Єдина можливість обігріти свої оселі – це електроприлади.

Як діють у Ладижині

В ОВА наголосили, що терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури.

Втім, надзвичайний штаб уже працює. Намагаються відновити роботу теплових мереж та розгортають додаткові пункти обігріву.

Обстріл Ладижинської ТЕС: що відомо

Російські окупанти двічі атакували теплоелектростанцію у Ладижині 11 жовтня. Спочатку вони запустили 2 дрони-камікадзе.

Рятувальники оперативно виїхали на місце інциденту. Тоді росіяни завдали другого удару.

Було відомо, що постраждали 6 людей. Їм надали необхідну допомогу та госпіталізували. Серед потерпілих не було працівників ТЕС.

До речі, під час атаки 23 листопада окупанти знову обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури Вінницької області. Щоправда, не повідомляли, чи мовиться про Ладижин. 11 листопада на Вінниччині, на жаль, також був "приліт.

Українців попереджають про новий обстріл

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк попередила, що росіяни вивели в Чорне море ракетоносій. Це означає, що йде підготовка до нового обстрілу.

Крім того, у пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені і можуть бути долучені до служби протягом кількох годин. Тому українців наполегливо просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.