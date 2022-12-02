Відповідну інформацію військовий експерт розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Жданов також пояснив, що наразі робить Росія.

Зауважте Удари можуть завдаватися хвилями, не публікуйте наслідки атак, – ЗСУ про росрозвідку

Коли Жданов прогнозує нову атаку по Україні

Військовий експерт розповів, що Росія забрала:

з Білорусі радянські винищувачі "МіГи", які є носіями "Кинджалів";

з нейтральних вод Чорного моря – кораблі. Вони перейшли до берегів Росії. У тому числі – носій ракет "Калібр".

Олег Жданов припустив, що Росія, ймовірно, вже готова до нового масованого ракетного удару.

Та до якої дати вона його приурочить, дуже важко сказати. Я думаю так, якщо в понеділок вони (росіяни – 24 канал) не почнуть ніякого руху в плані наступу в якомусь напрямку (тому, що це може бути відволікаючий удар для організації наступальних дій), тоді наступна "сакральна" дата – це 6 грудня,

– заявив Жданов.

Військовий експерт пояснив, що, аналізуючи "звички та особливості" Путіна, масована атака по Україні може бути в День Збройних сил України. Жданов уточнив, що Росія може вдарити по нашій державі у день армії, яка громить росіян.

Олег Жданов також запевнив, що ці дві дати можуть бути тільки припущеннями, які не здійсняться.

Зауважте Російська авіація активізувалася, а в море вийшло повно кораблів, – Кім

Нова ймовірна масована атака по Україні: основне

Відразу після 23 листопада посадовці та ЗМІ почали говорити про те, що Росія знову може атакувати Україну. Також висловлювали різні припущення щодо дати атаки та її ймовірних наслідків.

У ДТЕК запевнили, що у Росії немає шансів повністю занурити Україну в темряву. За словами директора ДТЕК Максима Тімченка, жодна енергосистема у світі, яка за розмірами збігається з нашою, ніколи не зазнавала таких пошкоджень, які отримала українська минулого тижня. Проте в деяких регіонах наші енергетики відновили світло за декілька годин.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців, закликав їх не жити в очікуванні неприємностей та покладатись на владу. Попри це, попросив не ігнорувати повітряні тривоги та одразу йти в укриття.

Дивіться також – Жданов відповів, коли буде масований удар: відео