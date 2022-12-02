В Украине сохраняется угроза возможных массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. Подозрительную активность врага обнаружил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, оккупанты подняли в небо авиацию, а также вывели в Черное море ракетоносители.

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Насколько серьезна угроза атаки

Подчеркиваем, что враг чрезвычайно коварен. Итак, как только раздается сигнал о воздушной тревоге – немедленно отправляйтесь к укрытию. Там следует находиться до тех пор, пока не будет отбоя.

В 13:08 глава ОВА сообщил, что россияне пытаются осуществить "жалкие попытки продемонстрировать, что у них все хорошо". По его словам, враг вывел в акваторию Черного моря множество судов. Но особого внимания заслуживают ракетоносители. Ким отметил, что на них всего 12 ракет типа "Калибр".

Журналист Андрей Цаплиенко перечислил, что за суда враг вывел в акваторию Черного моря. По его словам, из Севастополя с 08:25 по 12:20 вышли:

ракетный катер "Молния";

фрегат "Адмирал Эссен" с 8 "Калибрами";

малый противолодочный корабль проекта 1124;

подлодка проекта 636.3;

большой десантный корабль проекта 1171 "Орск";

большой десантный корабль проекта 775.

Кораблей много, впрочем, ракет на них всего 12,

– подчеркнул он.

Это наталкивает на мысль, что россияне столкнулись с серьезными проблемами, связанными с оснащением. Но радоваться рано, ведь во время самих атак ракетоносители могут выводить в море, а затем снова отправлять на базу.

Еще через более чем 10 минут он сообщил, что на взлет отправили три стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95. Вскоре в телеграмм-канале monitor отметили, что рейс воздушных судов может быть как тренировочным, так и боевым. Поэтому призывали ориентироваться на сигналы воздушной тревоги.

Накануне в Минобороны подчеркнули, что стратегические цели россиян остались прежними. По словам Анны Маляр, оккупанты будут атаковать энергетическую систему, нанося удары по инфраструктурным объектам.

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