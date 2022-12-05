К украинцам обратился руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Ермак в соцсетях написал не игнорировать воздушную тревогу и добавил, что "отобьемся".

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Россия осуществила пуски ракет

Кирилл Тимошенко тоже призвал не пренебрегать безопасностью и перейти в укрытие во время воздушной тревоги.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что Россия уже осуществила запуск ракет.

Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие,

– написал Марченко.

Глава Николаевской ОВА сообщил, что в воздухе есть крылатые ракеты.

В ГСЧС призвали сохранять информационную тишину

В ГСЧС тоже призывали не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и находиться в укрытиях.

"Сохраняйте информационную тишину! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", – говорится в сообщении.

Что известно о ракетной угрозе