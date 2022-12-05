К украинцам обратился руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко. Ермак в соцсетях написал не игнорировать воздушную тревогу и добавил, что "отобьемся".
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Россия осуществила пуски ракет
Кирилл Тимошенко тоже призвал не пренебрегать безопасностью и перейти в укрытие во время воздушной тревоги.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что Россия уже осуществила запуск ракет.
Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие,
– написал Марченко.
Глава Николаевской ОВА сообщил, что в воздухе есть крылатые ракеты.
В ГСЧС призвали сохранять информационную тишину
В ГСЧС тоже призывали не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога" и находиться в укрытиях.
"Сохраняйте информационную тишину! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", – говорится в сообщении.
Что известно о ракетной угрозе
- Предыдущий массированный ракетный удар по Украине Россия нанесла 23 ноября, в результате чего серьезно пострадала энергетическая инфраструктура. После этого президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что Россия готовит новые атаки.
- В понедельник, 5 декабря, российские террористы подняли в воздух 14 самолетов ТУ-95. Также Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины рассказали, что окупанты держат в Черном море 24 ракет типа "Калибр".
- В ВСУ предупреждали, что Россия может снова массированно атаковать Украину. Сообщалось, что вероятность массированного удара очень высока.