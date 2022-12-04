Как сообщили в ВМС ВСУ, на 4 декабря Россия вывела на боевое дежурство в свои корабли как в Черное море, так и в Средиземное.

Важно Почему Путин не наносит массированную ракетную атаку: эксперт озвучил 3 причины

Таким образом:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 21 вражеский корабль, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет".

Также сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что враг изменил свою тактику по ракетным ударам. Подоляк отметил, что россияне не наносят ракетные удары сейчас вполне сознательно. По его мнению, враг ожидает, когда в Украине похолодает. К примеру, температура за окном опустится до -10 градусов.

Почему Россия выдерживает паузу между ракетными ударами

Добавим, что от прошедшей массированной атаки России прошло уже больше недели, поэтому украинцы в ожидании нового ракетного удара. Военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин предположил, что на такой перерыв повлияло несколько факторов:

Во-первых, по его мнению, через несколько дней в Украине начнется холод – температура опустится до минус 7 и будет держаться несколько дней. То есть враг захочет ударить по нашей энергетической инфраструктуре, когда будет холоднее.

Во-вторых, никто точно не знает, как в России создается "банк целей". Ведь удары наносятся по заранее выбранным целям. Есть определенная информация, что у россиян с этим большие проблемы, поэтому, возможно, они пытаются узнать, что Украина отремонтировала и куда подтянула генераторы.

По разным данным, страна-агрессорка имеет необходимое количество ракет еще на 3 – 4 обстрела.