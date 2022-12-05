Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході. Згодом червоними стали й інші регіони, зокрема столиця.
В яких областях лунає повітряна тривога
- У Києві та Київській області,
- У Полтавській області,
- У Черкаській області,
- У Харківській області,
- У Кіровоградській області,
- У Дніпропетровській області,
- У Миколаївській області,
- У Донецькій області,
- У Житомирській області,
- У Вінницькій області,
- В Одеській області,
- У Херсонській області,
- У Запорізькій області.
Повітряна тривога в Україні / Карта
У Зеленського закликали прямувати в укриття
Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!
– написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив: "Тривогу не ігноруйте, відіб'ємося".
А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про щонайменше 14 ТУ-95 у повітрі. Також зафіксовано повторні запуски ракет з акваторії Каспійського моря.
14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6 – 8 менше, ніж планували)… Ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій,
– закликав Кім.
Окрім цього, також повідомляється про запуск 4-х ракет з акваторії Чорного моря.
Згодом Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі.
Нова атака по Україні
- 4 грудня Військово-морські сили Збройних Сил України розповіли, що окупанти тримають в Чорному морі 100 ракет типу "Калібр".
- Також Росія вивела на бойове чергування свої кораблі як у Чорне, так і у Середземне море. Окрім цього, вороги тримають в Азовському морі на бойовому чергуванні 2 кораблі.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни застосовують нову тактику ракетних атак. Зокрема, вороги хочуть вдарити тоді, коли в Україні буде холодно – тобто температура опуститься до -10 градусів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у ворога є ракет на 3 – 4 обстріли України. Адже в росіян з кожним днем кількість ракет зменшується. Тому вони шукають їх по всьому світу.