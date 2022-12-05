На жаль, внаслідок ракетних ударів є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Енергетики повідомляють, що через це у деяких областях запровадили аварійні відключення світла.
Варте уваги Нова масована ракетна атака росіян на Україну: усе про вибухи та роботу ППО
У яких областях проблеми зі світлом
На Сумщині запровадили екстрене аварійне відключення світла. Водночас в Миколаївській області оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень.
Проблеми зі світлом також виникли в Одесі, Житомирі та на Київщині. Окрім цього, частина Кривого Рогу також залишилась без світла, вимкнені деякі котельні та насосні.
Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі. Фахівці закликають залишатися в укриттях.
Обстріли України 5 грудня: головне
- У Запорізькій області зафіксували ракетний удар. Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано декілька приватних будинків. Внаслідок обстрілу 2 людини загинуло, 2 поранено.
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про щонайменше 14 ТУ-95 у повітрі. Також зафіксовано повторні запуски ракет з акваторії Каспійського моря.
- В Київській ОВА заявили, що на область летять ракети й працює ППО.
- На тлі масованої атаки в декількох регіонах України виникли проблеми з електроенергією. Також перебої зі світлом у сусідній Молдові, яка вкотре страждає від ракетних ударів Росії по Україні.
- Більше інформації про масовану атаку 5 грудня читайте за посиланням.