Де відключили електроенергію та водопостачання – читайте далі у матеріалі 24 каналу.
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На Сумщині – екстрене аварійне відключення світла
Для запобігання порушення роботи об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням Укренерго застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області.
У Запоріжжі виникли проблеми з водою
Як стало відомо, проблеми із водопостачанням у Запоріжжі виникли внаслідок російських ударів.
На Черкащині – проблеми зі світлом
У зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням Укренерго в Черкаській області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у таких відокремлених структурних підрозділах:
- ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
- Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Городищенська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
- ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
- Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).
На Миколаївщині знизять навантаження на енергосистему
"Миколаївобленерго" повідомляє, що через можливість ракетного обстрілу, надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. В Миколаївщині оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень.
В яких ще регіонах немає світла та води
Проблеми зі світлом також виникли в Одесі, Житомирі та на Київщині.
В Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє по всьому місту,
– заявили в "Інфоксводоканалі".
Окрім цього, частина Кривого Рогу також залишилась без світла, вимкнені деякі котельні та насосні. Система утримується на генераторах. В один з районів міста організовано підвезення води, повідомив начальник військадміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У Молдові теж проблеми зі світлом
Енергетична компанія країни Moldelectrica заявила, що у Молдові можливі відключення електроенергії.