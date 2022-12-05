Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба близько 14:35 повідомив, що на Київщині працює ППО. Він наголосив, що на Київщині підвищена небезпека, адже в напрямку області фіксують рух ракет.

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На Київщині підвищена небезпека

Крім того, Олексій Кулеба закликав залишатися в укриттях. "Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!", – написав керівник Київської ОВА.

По всій Україні в обід 5 грудня оголосили повітряну тривогу. В Офісі Президента України закликали не ігнорувати сигнали тривоги через можливу атаку Росії.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що Росія вже здійснила запуск ракет. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у повітрі є крилаті ракети.

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