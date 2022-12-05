Відповідну інформацію публікують голови місцевих обласних військових адміністрацій. Де відбуваються пуски та працює наша ППО, зібрав 24 канал.

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Що відбувається в Україні

По Дніпропетровській області були пуски російських ракет. За попередньою інформацією телеграм-каналу "Дніпро Оперативний", спрацювала наша протиповітряна оборона.

Проте глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що варто зачекати на офіційну інформацію. Він закликав людей: