Близько 13:30 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Залишається висока загроза ракетних ударів, про які в ефірі національного телемарафону українців попередив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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"Першу хвилю вже випустили"

За словами Ігната, загарбники вже запустили першу хвилю ракет по нашій державі, однак це не означає, що вона буде останньою за сьогодні.

Традиційно, звідки вони пускають, – це стратегічна авіація. Це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією, вже не тренування, ракети вже запущені,

– сказав Ігнат.

Також речник зазначив, що атак може бути декілька, аби "розосередити ракети по всій Україні" та заплутати наші системи протиповітряної оборони. Однак, очевидно, що ворогу не вдасться нас зламати та вивести з ладу оборонні установки.

Що робити у разі блекауту

Наша ППО демонструє неабияку ефективність, однак деякі російські ракети все ще влучають в критичну інфраструктуру та залишають без світла цілі міста та навіть області.

Тому, у будь-якому разі, українцям сліди бути готовими до тотального відключення струму та знати про альтернативні джерела освітлення. Що це таке, ви можете детально прочитати у цьому матеріалі 24 Каналу.