24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапилось на фронті та в тилу протягом 5 грудня – читайте далі.

Що було раніше Хімічна зброя росіян на Сході, звідки приходили листи з вибухівкою: хронологія 284 дня війни

05:25 Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан заявив, що в останні дні температура знизилась і завдяки цьому склалися сприятливі умови для успішного наступу ЗСУ на північному Сході, а саме на напрямку Троїцьке – Сватове – Кремінна.

04:30 Після окупації Маріуполя ворогом, він перетворився на артерію з постачання різного озброєння до Криму, Херсонщини та Донеччини. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що трафік на цьому напрямку шалений. З в'їзду до Маріуполя з боку Росії та до виїзду з міста у будь-який напрямок утворився щільний затор.

02:17 Литва вирішила надати Збройним Силам України боєприпаси для артилерії 155-го калібру. Відповідне рішення схвалило Міноборони країни.

01:37 Російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Ворожі ракети влучили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури. Неспокійно було також у Кривому Розі. О 02:11 мер міста Олександр Вілкул повідомив про декілька потужних вибухів.

00:57 Росіяни почали посилено зносити пошкоджені обстрілами будинки в окупованому Маріуполі. Через неробоче водовідведення вулиці міста затопили стічні води.

00:48 Від початку повномасштабної війни загарбники масово депортують у Росію українців з окупованих територій. Їхня кількість вже сягнула щонайменше 2,8 мільйона українців.