24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапилось на фронті та в тилу протягом 5 грудня – читайте далі.

Що було раніше Хімічна зброя росіян на Сході, звідки приходили листи з вибухівкою: хронологія 284 дня війни

14:31 На Черкащині з 13 години 5 грудня застосували графіки аварійних відключень світла. Очільник ОВА наголосив, що їх довелося запровадити у зв'язку з можливими обстрілами по енергооб'єктах нашої держави.

14:20 В Україні затримуються деякі потяги. Це пов'язано з тимчасовим знеструмленням. Зокрема, наразі затримуються потяги сполученням:

№712 Київ – Краматорськ – 1 година,

№111 Київ – Ізюм – 1 година 33 хвилини.

14:01 Військовий Сергій Череватий розповів, що біля Бахмута продовжуються пекельні бої. Проте попри всі штурми окупантів ЗСУ продовжують міцно тримати оборону та відбивати атаки. Крім того, на цьому напрямку росіяни мають шалені втрати – щодня там гинуть близько 70 загарбників.

13:59 Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат попередив про ймовірність кількох хвиль ракетних ударів. За словами Ігната, загарбники вже запустили першу хвилю ракет по нашій державі, однак це не означає, що вона буде останньою за сьогодні.

13:48 Росіяни запустили ракети по Україні, у деяких областях спрацювала ППО. Відомо про збиття ракет:

на Харківщині – 4;

Полтавщині – 1;

Дніпропетровщині – 1;

в Запорізькій області -1;

на Донеччині – 1.

13:28 По всій Україні в обід 5 грудня оголосили повітряну тривогу. В Офісі Президента України закликали не ігнорувати сигнали тривоги через можливу атаку Росії.

12:44 На російських авіабазах під Саратовом та Рязанню лунали вибухи. На це вже відреагували в Офісі Президента України. За словами Михайла Подоляка, якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту.

12:31 У Києві розгорівся скандал довкола ресторану "Хлібний", який нібито не пустив погрітися бабусю. Деталі інциденту описала колишня заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва. Натомість співвласник мережі "Хлібний" Дмитро Заходякін заявив, що жінку "системно годують і гріють", не вимагаючи грошей. Він розповів, що бабуся нібито регулярно ходила в його заклади ще до війни й співробітники знають її.

11:51 Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ситуація на Луганщині залишається без кардинальних змін. На Сватівсько-Кремінському напрямку окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні. Водночас біля Білогорівки українські захисники цілодобово відбивають ворожі атаки.

11:33 Російські загарбники підняли у повітря літаки ТУ-95. Попри це, наразі в Україні немає повітряної тривоги.

10:43 У тимчасово окупованому Маріуполі сталася "бавовна", внаслідок якої постраждала ППО російських окупантів.

10:12 В останні місяці кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. Наразі росіяни, ймовірно, виконують десятки вильотів на день, порівняно з показником до 300 вильотів за добу в березні. У Британії пов'язують скорочення вильотів російської авіації з роботою ППО України та поганою погодою.

10:00 Зранку російські війська обстріляли Білопільську громаду Сумщини. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 міліметрового калібру. Загалом було 23 прильоти.

09:41 У понеділок, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції ЄС проти Росії. Встановлена гранична ціна на нафту, що походить з Росії або експортується з неї, на рівні 60 доларів за барель.

09:20 Ворог обстріляв Харківщину. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Куп'янщини. Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі. Внаслідок цього загинула жінка, детальна інформація уточнюється.

09:08 Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона уже 91 690 окупантів.

09:04 На аеродромі, звідки авіація Росії запускає ракети по Україні, "щось сталося". Місцеві передають, що чули вибухи після яких нібито почалася пожежа.

08:52 З 5 грудня в 4 областях повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Мовиться про:

Київську область,

Дніпропетровську область,

Одеську область,

Донецьку область.

08:20 Внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.

Наслідки обстрілів у Кривому Розі / Фото Кирила Тимошенка

08:00 На території Миколаївської області за минулу добу обстрілів не зафіксовано.

07:43 За минулу добу наші військові відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

07:00 У ніч проти 5 грудня у Донецьк завітала потужна "бавовна". Місцеві пишуть про прильоти у центрі окупованого міста.

Наслідки нічної "бавовни" у Донецьку / Фото з телеграм-каналів "Типичный Донецк", "ХД"

06:44 В Інституті вивчення війни стверджують, що взимку Україна повинна використати погодні переваги й продовжити активні бойові дії, аби ворог не встиг відновитися.

05:25 Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан заявив, що в останні дні температура знизилась і завдяки цьому склалися сприятливі умови для успішного наступу ЗСУ на північному Сході, а саме на напрямку Троїцьке – Сватове – Кремінна.

04:30 Після окупації Маріуполя ворогом місто перетворилося на артерію з постачання різного озброєння до Криму, Херсонщини та Донеччини. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що трафік на цьому напрямку шалений. З в'їзду до Маріуполя з боку Росії та до виїзду з міста у будь-який напрямок утворився щільний затор.

02:17 Литва вирішила надати Збройним Силам України боєприпаси для артилерії 155-го калібру. Відповідне рішення схвалило Міноборони країни.

01:37 Російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Ворожі ракети влучили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури. Неспокійно було також у Кривому Розі. О 02:11 мер міста Олександр Вілкул повідомив про декілька потужних вибухів.

00:57 Росіяни почали посилено зносити пошкоджені обстрілами будинки в окупованому Маріуполі. Через водовідведення, яке не працює, вулиці міста затопили стічні води.

00:48 Від початку повномасштабної війни загарбники масово депортують у Росію українців з окупованих територій. Їхня кількість вже сягнула щонайменше 2,8 мільйона осіб.