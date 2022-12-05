24 канал подробно расскажет об основных событиях дня. Что произошло на фронте и в тылу в течение 5 декабря – читайте дальше.

Что было раньше Химическое оружие россиян на Востоке, откуда приходили письма со взрывчаткой: хронология 284 дня войны

05:25 Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан заявил, что в последние дни температура снизилась и благодаря этому сложились благоприятные условия для успешного наступления ВСУ на северо-востоке, а именно в направлении Троицкое – Сватово – Кременная.

04:30 После оккупации Мариуполя врагом, он превратился в артерию по поставкам разного вооружения в Крым, на Херсонщину и Донбас. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что трафик на этом направлении бешеный. С въезда в Мариуполь со стороны России и до выезда из города в любое направление образовалась плотная пробка.

02:17 Литва решила предоставить Вооруженным Силам Украины боеприпасы для артиллерии 155 калибра. Соответствующее решение приняло Минобороны страны.

01:37 Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Вражеские ракеты попали по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры. Неспокойно было также в Кривом Роге. В 02:11 мэр города Александр Вилкул сообщил о нескольких мощных взрывах.

00:57 Россияне начали усиленно сносить поврежденные обстрелами дома в оккупированном Мариуполе. Из-за нерабочего водоотвода улицы города затопили сточные воды.

00:48 С начала полномасштабной войны захватчики массово депортируют в Россию украинцев с оккупированных территорий. Их количество уже достигло по меньшей мере 2,8 миллиона украинцев.