24 канал подробно расскажет об основных событиях дня. Что произошло на фронте и в тылу в течение 4 декабря – читайте дальше.

Обстрел Краматорска, Шойгу прилетел в Беларусь: хронология 283 дня войны

2:51 Эммануэль Макрон поговорит с Владимиром Зеленским. Сделает это перед телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее президент Франции анонсировал, что с российским диктатором будет говорить о ситуации на Запорожской АЭС.

1:41 Полиция Испании выяснила, что 6 писем со взрывчаткой в украинское посольство и объекты, от которых зависит поставка оружия нашему государству, отправили из северного испанского города Вальядолид.

Национальный суд, расследующий дело, считает, что письма "имеют одно происхождение". Однако их автор еще не был установлен. Ведь опасную почту бросили в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.

1:25 Чешская компания Excalibur Army модернизирует танки для Украины. Речь идет об ориентировочно 90 штук. Известно, что для ВСУ перерабатывают T-72 и другие танки, которые в XX веке производили в Польше и Чехословакии.

1:08 Владимир Зеленский сообщил, что первое судно с украинской пшеницей прибыло в Эфиопию. Это произошло в рамках украинской гуманитарной программы "Зерно из Украины" (GrainFromUkraine).

Речь идет об ориентировочно 25 тоннах нашей украинской пшеницы. Второе судно уже загружается в украинском порту Черноморск. Оно на следующей неделе также отправится в Эфиопию с 30 тысяч тонн пшеницы на борту.