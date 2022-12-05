Около 13.30 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Остается высокая угроза ракетных ударов, о которых предупредил украинцев, в частности, спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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"Первую волну уже выпустили"

По словам Игната, захватчики уже запустили первую волну ракет по нашему государству, однако это не означает, что она может быть последней сегодня.

Традиционно, откуда они и пускают – это стратегическая авиация. Это район Волгодонская, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации, уже не тренировки, ракеты уже запущены,

– сказал Игнат.

Также спикер отметил, что атак может быть несколько, чтобы "рассредоточить ракеты по всей Украине" и запутать наши системы противовоздушной обороны. Однако очевидно, что врагу не удастся нас сломать и вывести из строя оборонительные установки.