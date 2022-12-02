В этом материале мы в большинстве своем рассмотрим варианты, работающие на батарейках и батареях, ведь свечи сгорают слишком быстро, не восстанавливаются и постоянно растут в цене из-за повышенного спроса.

Выбираем источник бесперебойного питания для дома и офиса

Масляные/керосиновые лампы

Найти сегодня масляные лампы в продаже не так легко. Ассортимент их невелик, однако они все еще производятся. Состоят такие лампы из емкости для масла, хлопкового фитиля, металлической горелки с ручкой для регулировки пламени и защитной стеклянной трубы. К такой лампе дополнительно пригодится специальное топливо. Сама лампа стоит от 600 до 1000 гривен, а масло для нее – в районе 100-200 гривен.

Обратите внимание, что такой источник освещения несет в себе пожароопасность, поэтому пользоваться ею следует с осторожностью, особенно с детьми.

Гирлянды, свечи на батарейках

Сегодня продается огромное количество разнообразных гирлянд, работающих от батареек типа АА, ААА или других. Они мобильны, потребляют мало энергии, поэтому при использовании по несколько часов в день прослужат долго. Батарейки будет легко заменить новыми, ведь дефицита их не наблюдается.

Для удобства переноса такого источника света поместите гирлянды в банку.

Свечи на батарейках тоже могут быть полезны, но, как правило, они задуманы как декорация, поэтому дают мало света и могут давать колеблющейся свет, чтобы имитировать настоящий огонь, а это понравится далеко не каждому.

Выбираем генератор: на что обратить внимание при покупке резервного источника энергии

Настольные светодиодные светильники на аккумуляторах

Интернет-магазины и офлайновые продавцы предлагают большое количество светильников, работающих на батареях. Источником освещения здесь выступают полупроводниковые светодиоды, органические светодиоды или полимерные светодиоды, а не электрические нити, плазма или газ. Они очень экономичны и безопасны, поэтому будут идеальным вариантом.

Вы можете зарядить ее при наличии электроэнергии, а затем использовать во время отключения. Аккумулятора хватает надолго. Конечно, этот показатель зависит от конкретной модели, но вы спокойно можете рассчитывать на десять часов работы или больше.

Огромным плюсом такого варианта модели на солнечных батареях, которые накапливают заряд днем, чтобы использовать его при необходимости ночью.

Светодиодные/LED-лампочки со встроенными аккумуляторами

Такие устройства имеют вид обычной вкручивающейся лампочки – без большого корпуса, ножки и подставки. В комплекте таких ламп уже предусмотрен литий-ионный аккумулятор. Плюсом таких ламп является отсутствие нагрева. С ними вы можете рассчитывать примерно на 5 часов работы.

Работает она следующим образом: вы вкручиваете LED-лампу в обычную люстру, она заряжается при наличии света, а во время отключений продолжает работать от аккумулятора.

Стоят такие лампы 600 – 1000 гривен.