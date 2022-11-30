Сразу обращаем внимание, что это решение – для частных домов, поскольку требует размещения генератора на открытом воздухе из-за его выбросов. Кроме того, такое устройство генерирует ощутимый шум, что точно не понравится вашим соседям.

Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Выбираем генератор

При выборе генератора для частного дома в первую очередь нужно понять, какие из особенностей этой техники являются важнейшими в конкретно ваших условиях:

мощность,

масса,

размеры,

время работы,

уровень шума,

простота запуска,

возможность автоматического ввода резерва,

стоимость.

Мощность генератора – первое, о чем следует задуматься. Расчет необходимой мощности производится просто: сумируйте потребляемую мощность электроприборов, которые будете питать. Эту информацию можно получить на информационных наклейках вашей техники. Это могут быть различные нагревательные приборы, бытовая техника, лампы и прочее.

Обратите внимание: лучше выбирать генератор с некоторым запасом мощности, так как в будущем может потребоваться подключение дополнительного потребителя оборудования, которое не было учтено при планировании. Кроме того, некорректно рассчитанный показатель мощности приведет к тому, что генератор будет постоянно работать на грани своих возможностей, что сократит срок эксплуатации, повысит расход топлива, спровоцирует постоянные нагрузки и паузы в работе (согласно инструкции, генераторам нужны регулярные перерывы в работе).

Но не увлекайтесь, ведь слишком большая мощность и малое потребление тоже не пойдет на пользу. Если вы приобретаете генератор с большим запасом мощности, но не планируете давать ему полную нагрузку, важно понимать, что такой экономный режим работы приводит к тому, что топливо не полностью прогорает, свечи быстрее покрываются нагаром, а моторную смазку нужно менять гораздо чаще. Работа бензинового генератора без погрузки "на холостом ходу" допускается лишь в течение 30 минут, по той же причине.

Вывод следующий: чтобы питать электрический чайник и лампочку, не нужно покупать генератор на 6 киловатт.

Чтобы значительно продлить эксплуатационный срок, следует учитывать необходимый минимум нагрузки аппарата – это 20% мощности в случае с бензиновым, и 25%, если это дизельный мотор.

Если в планах запускать технику только когда требуется резервное электропитание и из потребителей будут только бытовые приборы, то для такого применения подойдет агрегат небольшой мощности 2.5 - 3.5 киловатт. Учитывайте, что их номинальная мощность будет равна 2 - 2.5 киловатт.

Бензиновый или дизельный

Двигатель – центральная часть вашего будущего генератора, от него будет зависеть и срок службы. По типу топлива моторы можно разделить на бензиновые и дизельные.

Преимущества дизельных – больший ресурс и меньшее потребление топлива по сравнению с бензиновыми. Но генераторы на дизельном топливе в среднем вдвое дороже. Дизельная электростанция актуальна, когда требуется постоянный источник энергии и длительная работа (от 8 часов ежедневно) или необходимая мощность от 10 киловатт. Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и огромным моторесурсом.

– больший ресурс и меньшее потребление топлива по сравнению с бензиновыми. Но генераторы на дизельном топливе в среднем вдвое дороже. Дизельная электростанция актуальна, когда требуется постоянный источник энергии и длительная работа (от 8 часов ежедневно) или необходимая мощность от 10 киловатт. Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и огромным моторесурсом. Бензиновые варианты отличаются небольшим весом двигателя и меньшей стоимостью. Если генератор будет эксплуатироваться в качестве аварийного источника питания, лучше выбрать машину с бензиновым двигателем. У бензогенераторов менее трудоемкое и более простое обслуживание.

Нюансы

Медицинское оборудование и компьютеры имеют особые чувствительные требования к электропитанию: их работа требует ровной синусоиды тока, обеспечивать которую смогут только генераторы инверторного типа. Они обеспечат идеальное качество тока и позволяют подсоединять технику напрямую (без стабилизатора).

Лучше, если такие агрегаты электростанции как ротор и статор будут иметь медную обмотку, а не алюминиевую. Медь лучше производит ток и имеет низкую теплопроводность, как следствие, при эксплуатации прибор будет меньше перегреваться.

Плюсом будет, если станция оснащена стабилизатором напряжения на выходе. Его суть сводится к выравниванию напряжения при изменении оборотов двигателя, что обеспечивает равное питание приборов нагрева, осветителей, традиционной бытовой техники: телевизоров, стиральных машин и холодильников.

Автоматика

При наличии автоматики, запуск и остановке генератора происходит без участия человека. Прибор контролирует центральную сеть и когда отключается напряжение более чем на 10 секунд, запускается самостоятельно. Если в сети появляется напряжение, автоматика отключает генератор, переходит в спящий режим.

Итак, какой генератор выбрать для дома

При стандартном наборе электроприборов достаточный минимум мощности 2 киловатт. Если хотите, чтобы полноценно работали все устройства в доме на 3-4 человека, выбирайте электрогенератор не менее 5 киловатт. С ним вы закроете потребность в обеспечении энергией стандартных потребителей.