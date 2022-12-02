У цьому матеріалі ми здебільшого розглянемо варіанти, які працюють на батарейках та батареях, адже свічки згорають занадто швидко, не відновлюються і постійно ростуть у ціні через підвищений попит.

Вибираємо джерело безперебійного живлення для дому та офісу

Масляні/гасові лампи

Знайти сьогодні масляні лампи в продажу не так легко. Асортимент їх невеликий, однак вони все ще виготовляються. Складаються такі лампи з ємкості для масла, бавовняного гніту, металевої горілки з ручкою регулювання полум'я та захисної скляної труби. До такої лампи додатково знадобиться спеціальне паливо. Сама лампа коштує від 600 до 1000 гривень, а олія для неї – в районі 100-200 гривень.

Зверніть увагу, що таке джерело освітлення несе в собі пожежну небезпеку, тому користуватися нею варто з обережністю, особливо з дітьми.

Гірлянди, свічки на батарейках

Сьогодні можна знайти величезну кількість різноманітних гірлянд, що працюють від батарейок типу АА, ААА чи інших. Вони мобільні, споживають небагато енергії, тому за умови використання по кілька годин на день прослужать довго. Батарейки буде легко замінити на нові, адже дефіциту їх не спостерігається.

Для зручності перенесення такого джерела світла, помістіть гірлянди до банки.

Свічки на батарейках теж можуть бути корисними, однак, як правило, вони задумані як декорація. тому дають замало світла й можуть миготіти, щоб імітувати справжній вогонь, що сподобається далеко не кожному.

Обираємо генератор: на що звернути увагу при купівлі резервного джерела енергії

Настільні світлодіодні світильники на акумуляторах

Інтернет-магазини та офлайнові продавці пропонують велику кількість світильників, що працюють на батареях. Джерелом освітлення тут виступають напівпровідникові світлодіоди, органічні світлодіоди або полімерні світлодіоди, а не електричні нитки, плазма чи газ. Вони є дуже економними та безпечними, тому будуть ідеальним варіантом.

Ви можете зарядити її при наявності електроенергії, а потім використовувати під час відключень. Акумулятора вистачає надовго. Звісно, цей показник залежить від конкретної моделі, але ви спокійно можете розраховувати на десять годин роботи чи й більше.

Величезним плюсом такого варіанту є моделі на сонячних батареях, які накопичують заряд удень, щоб використати його за потреби вночі.

Світлодіодні/LED-лампочки з вбудованими акумуляторами

Такі пристрої мають вигляд звичайної лампочки, яка вкручується – без великого корпусу, ніжки та підставки. У комплекті таких ламп уже передбачений літій-іонний акумулятор. Плюсом таких ламп є відсутність нагріву. З ними ви можете розраховувати на приблизно 5 годин роботи.

Працює вона наступним чином: ви вкручуєте LED-лампу в звичайну люстру, вона заряджається за наявності світла, а під час відключень продовжує працювати від акумулятора.

Коштують такі лампи 600 – 1000 гривень.