На жаль, кількість поранених зросла. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Кількість поранених на Запоріжжі зросла

За словами Тимошенка, внаслідок російських обстрілів Новософіївки поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено.

Росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!

– наголосив заступник керівника ОП.

Окупанти обстріляли Запорізьку область / фото Кирило Тимошенко

Нагадаємо, що вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано декілька приватних будинків. ДСНС та швидка вже працюють на місці події.

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