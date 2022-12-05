К сожалению, количество раненых возросло. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Число раненых в Запорожской области возросло

По словам Тимошенко, в результате российских обстрелов Новософиевки ранен маленький ребенок – 1 год и 10 месяцев. Таким образом 2 человека погибли, 3 ранены.

Россияне – это террористы, не имеющие ничего общего с цивилизацией и человеческими ценностями!

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Оккупанты обстреляли Запорожскую область / фото Кирилл Тимошенко

Напомним, что взрывы прогремели в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия.

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