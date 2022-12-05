К сожалению, количество раненых возросло. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Число раненых в Запорожской области возросло
По словам Тимошенко, в результате российских обстрелов Новософиевки ранен маленький ребенок – 1 год и 10 месяцев. Таким образом 2 человека погибли, 3 ранены.
Россияне – это террористы, не имеющие ничего общего с цивилизацией и человеческими ценностями!
– подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Оккупанты обстреляли Запорожскую область / фото Кирилл Тимошенко
Напомним, что взрывы прогремели в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия.
Что известно о ракетной атаке 5 декабря
- Глава Полтавской ОВА сообщил, что сработали системы противовоздушной обороны. В частности, в Кременчуге журналисты сообщали о взрывах.
- В Харьковской области местные слышали повторные взрывы.
- По предварительной информации, ПВО сработала в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Запорожской областях.
- Глава Николаевской ОВА заверил, что наша авиация способна творить чудеса – по меньшей мере три ракеты уже сбили над областью по состоянию на 14:20.
- Власти Львовской области опровергли информацию о прилетах и работе ПВО. Максим Козицкий в телеграм-канале написал, что "в области тихо", а слухи о том, что "в Бориславе слышали взрывы", неправда.