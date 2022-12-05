Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба около 14:35 сообщил, что в Киевской области работает ПВО. Он подчеркнул, что в Киевской области повышена опасность, ведь в направлении области фиксируют движение ракет.

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В Киевской области повышена опасность

Кроме того, Алексей Кулеба призвал оставаться в укрытиях. "Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!", – написал руководитель Киевской ОВА.

По всей Украине в обед 5 декабря объявили воздушную тревогу. В Офисе Президента Украины призвали не игнорировать сигналы тревоги из-за возможной атаки России.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что Россия уже осуществила запуск ракет. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в воздухе есть крылатые ракеты.

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Россия запустила первую волну ракет