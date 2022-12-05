Это уже далеко не впервые, когда враг запускает ракеты из Черного и Каспийского морей, с целью уничтожить критическую инфраструктуру Украины. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно о массированном обстреле оккупантами энергосистемы нашего государства в понедельник, 5 декабря.

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Ситуация в регионах

Как отметил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат , атак может быть несколько, чтобы рассредоточить ракеты по всей Украине. Об этом он сказал в эфире национального марафона и еще раз констатировал, что главная цель врага – объекты, которые снабжают украинцев светом.

О взрывах уже сообщали в следующих областях:

Глава Полтавской ОВА отметил, что сработали системы противовоздушной обороны. В частности, в Кременчуге журналисты "Суспільне" сообщали о взрывах.

В Харьковской области местные слышали повторные взрывы, кроме того, за предварительной информацией, ПВО сработало в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Запорожье.

Глава Николаевской ОВА заверил, что наша авиация способна творить чудеса – по меньшей мере три ракеты уже сбили над областью по состоянию на 14:20.

Проблемы со светом в областях Украины

СМИ отмечают, что вся Сумщина полностью без электроснабжения на 14:40. Экстренное аварийное отключение власти вынуждены были применить, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической системы.

Также известно, что часть Кривого Рога без света, а в один из районов города уже организован подвоз воды. Об этом заявил глава военной администрации Вилкул. В Житомире и некоторых населенных пунктах области частично пропал свет.

Инфоксводоканал написал, что в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует практически во всех районах города.