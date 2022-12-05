В результате обстрела пострадал человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Важно Новая массированная ракетная атака россиян на Украину: все о взрывах и работе ПВО
Ракетный обстрел Одесской области
Как рассказал Тимошенко, в результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта Одесской области. Один человек госпитализирован.
ГСЧС уже работают на месте,
– отметил заместитель руководителя ОП.
Кстати, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует по всему городу. Об этом заявили в "Инфоксводоканале".
По информации директора КП "Теплоснабжение города Одессы", все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.
Новая атака россиян по Украине: что известно
- Глава Полтавской ОВА сообщил, что сработали системы противовоздушной обороны. В частности, в Кременчуге журналисты сообщали о взрывах.
- ПВО сработало в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Запорожской областях.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что наша авиация способна творить чудеса – по меньшей мере три ракеты уже сбили над областью по состоянию на 14:20.
- Власти Львовской области опровергли информацию о прилетах и работе ПВО. Максим Козицкий в телеграм-канале написал, что "в области тихо", а слухи о том, что "в Бориславе слышали взрывы", неправда.
- В результате российских обстрелов Новософиевки в Запорожской области ранен маленький ребенок – 1 год и 10 месяцев. Таким образом 2 человека погибли, 3 ранены.