Внаслідок обстрілу постраждала людина. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Важливо Нова масована ракетна атака росіян на Україну: усе про вибухи та роботу ППО
Ракетний обстріл Одещини
Як розповів Тимошенко, внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти Одещини. Одна особа госпіталізована.
ДСНС вже працюють на місці,
– зазначив заступник керівника ОП.
До речі, в Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє по всьому місту. Про це заявили в "Інфоксводоканалі".
За інформацією директора КП "Теплопостачання міста Одеси" наразі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.
Нова атака росіян по Україні: що відомо
- Очільник Полтавської ОВА повідомив, що спрацювали системи протиповітряної оборони. Зокрема, журналісти повідомляли про вибухи у Кременчуку.
- ППО спрацювала на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині та Запоріжжі.
- Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що наша авіація здатна творити дива – щонайменше три ракети вже збили над областю станом на 14:20.
- Влада Львівщини спростувала інформацію про прильоти та роботу ППО. Максим Козицький у телеграм-каналі написав, що "в області тихо", а чутки про те, що "в Бориславі чули вибухи", є неправдою.
- Внаслідок російських обстрілів Новософіївки у Запорізькій області поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено.