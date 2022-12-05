Внаслідок обстрілу постраждала людина. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Ракетний обстріл Одещини

Як розповів Тимошенко, внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти Одещини. Одна особа госпіталізована.

ДСНС вже працюють на місці,

– зазначив заступник керівника ОП.

До речі, в Одесі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє по всьому місту. Про це заявили в "Інфоксводоканалі".

За інформацією директора КП "Теплопостачання міста Одеси" наразі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.

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