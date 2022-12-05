Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опроверг информацию некоторых телеграм-каналов, распространивших ложную информацию о взрывах на Львовщине. В сети писали, что якобы в Бориславе, к югу от Львова, слышали взрыв.

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"Обстрел" Борислава не подтвердился

Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза еще продолжается,

– написал Козицкий.

Обратите внимание. На территории Украины в обед 5 декабря была объявлена масштабная воздушная тревога. В Офисе Президента Украины призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги из-за атаки России.

Что происходит во время тревоги в Украине