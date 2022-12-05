К сожалению, в результате удара есть раненые. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Взрывы раздались в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов, есть травмированные.

ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия,

– отметил Тимошенко.



Последствия ракетного удара в Запорожской области / фото Александр Старух

Позже заместитель руководителя ОП сообщил, что в результате обстрела 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется.



Новософиевка на карте

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