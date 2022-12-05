На жаль, внаслідок удару є поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

ДСНС та швидка вже працюють на місці події,

– зазначив Тимошенко.

Згодом заступник керівника ОП повідомив, що внаслідок обстрілу 2 людини загинуло, 2 поранено. Інформація уточнюється.



Новософіївка на карті

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