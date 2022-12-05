На жаль, внаслідок удару є поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Важливо По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів
Куди влучили окупанти на Запоріжжі
Вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.
ДСНС та швидка вже працюють на місці події,
– зазначив Тимошенко.
Згодом заступник керівника ОП повідомив, що внаслідок обстрілу 2 людини загинуло, 2 поранено. Інформація уточнюється.
Новософіївка на карті
Атака росіян по Україні 5 грудня
- Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив: "Тривогу не ігноруйте, відіб'ємося".
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про щонайменше 14 ТУ-95 у повітрі. Також зафіксовано повторні запуски ракет з акваторії Каспійського моря.
- Згодом Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі.
- Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про загрозу ураження об’єктів на території області.