Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. До сих пор сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Кстати Где враг обороняется, а где – наступает: карта боевых действий на 4 декабря

ВСУ отбивают атаки врага

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка в Луганской области и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Оккупанты бьют по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопычь, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из разнокалиберной артиллерии, со стороны противника, подверглись районы населенных пунктов Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Двуречная, Тавильжанка и Богдановское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Площанка в Луганской области и Ямполевка и Андреевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Часов Яр, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Опытное, Курдюмовка, Зализное, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Зализничное, Гуляйполе, Червоное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более 20 населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневой террор гражданского населения города Херсона.

Карта боевых действий на 5 декабря

Украинские защитники уничтожают захватчиков

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны уничтожили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.

Напомним, что недавно украинские военные мастерски уничтожили российских наемников под Бахмутом.