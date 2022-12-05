К сожалению, в результате ракетных ударов есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Энергетики сообщают, что из-за этого в некоторых областях ввели аварийные отключения света.

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В каких областях проблемы со светом

В Сумской области ввели экстренное аварийное отключение света. В то же время в Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений.

Проблемы со светом также возникли в Одессе, Житомире и Киевской области. Кроме того, часть Кривого Рога также осталась без света, отключены котельни и насосные.

Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме. Специалисты призывают оставаться в укрытиях.

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