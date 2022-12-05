Відповідну інформацію повідомили в МВС Молдови. Інцидент трапився 5 грудня.

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Де впала ракета в Молдові

Ракету молдавська поліція знайшла біля міста Бричани.

Неподалік міста Бричани у фруктовому саду виявили ракету,

– заявили у міністерстві.

Там пояснили, що через російські бомбардування прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі інспекторатів Бричани та Окниця.

Відповідно до плану дій МВС, зону оточили. Також очікували на прибуття спеціалізованих служб МВС, саперів та рятувальників.



У Молдові 5 грудня впала ракета / Фото ІNDEX



За даними видання Moldova Liberă мовиться про ракету типу С-300. Проте офіційно влада ще не повідомляла, яка саме ракета впала в країні.

Також моніторингова група monitor заявила: "Ракета, яка впала у Молдові, це разгонний блок ППО С-300, не крилата".

Зверніть увагу! Офіційно, станом на 16:30 5 грудня, влада не повідомляла, що саме впало на території Молдови. Тож варто дочекатись офіційних повідомлень.

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