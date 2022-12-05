Фахівці з команди Cody Ukraine створили сайт Svitlospo. Тут можна знайти найближчі місця для роботи у вашому місті, де є електрика та інтернет.
Не пропустіть Альтернативні джерела світла: чим замінити домашні лампи за відсутності електроенергії
Як працює ресурс
Все дуже просто, ви заходите на сайт, у першому вікні обираєте місто, а в другому потрібний район. Нижче розгортається перелік локацій доступних для роботи.
Наразі на сайті доступні такі міста для пошуку:
- Київ,
- Одеса,
- Дніпро,
- Львів, Тернопіль,
- Вінниця,
- Ужгород,
- Івано-Франківськ,
- Вишгород на Київщині,
- Буштино на Закарпатті.
Тепер знайти місце для роботи значно легше
Де пропонуються місця для роботи
Серед місць для роботи можуть бути кафе, ресторани, коворкінги і навіть Центри підтримки бізнесу Дія. Сайт розроблений нещодавно, а інформацію про місця де можна працювати, коли вдома немає світла творці беруть з телеграм-каналів міст.
До речі, про кожне місце можна дізнатися додаткову інформацію. Наприклад, чи є там генератор, які години роботи та правила відвідування закладу.