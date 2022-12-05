Фахівці з команди Cody Ukraine створили сайт Svitlospo. Тут можна знайти найближчі місця для роботи у вашому місті, де є електрика та інтернет.

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Як працює ресурс

Все дуже просто, ви заходите на сайт, у першому вікні обираєте місто, а в другому потрібний район. Нижче розгортається перелік локацій доступних для роботи.

Наразі на сайті доступні такі міста для пошуку:

Київ,

Одеса,

Дніпро,

Львів, Тернопіль,

Вінниця,

Ужгород,

Івано-Франківськ,

Вишгород на Київщині,

Буштино на Закарпатті.



Тепер знайти місце для роботи значно легше

Де пропонуються місця для роботи

Серед місць для роботи можуть бути кафе, ресторани, коворкінги і навіть Центри підтримки бізнесу Дія. Сайт розроблений нещодавно, а інформацію про місця де можна працювати, коли вдома немає світла творці беруть з телеграм-каналів міст.

До речі, про кожне місце можна дізнатися додаткову інформацію. Наприклад, чи є там генератор, які години роботи та правила відвідування закладу.