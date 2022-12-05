Специалисты из команды Cody Ukraine создали сайт Svitlospo. Здесь можно найти ближайшие места для работы в вашем городе, где есть электричество и интернет.

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Как работает ресурс

Все очень просто, вы заходите на сайт, в первом окне выбираете город, а во втором – нужный район. Ниже разворачивается список локаций доступных для работы.

Сейчас на сайте доступны следующие города для поиска:

  • Киев,
  • Одесса,
  • Днепр,
  • Львов, Тернополь,
  • Винница,
  • Ужгород,
  • Ивано-Франковск,
  • Вышгород Киевской области,
  • Буштыно на Закарпатье.

Место для работы, когда нет света
Теперь найти место для работы гораздо легче

Где предлагаются места для работы

Среди мест для работы могут быть кафе, рестораны, коворкинги и даже Центры поддержки бизнеса Действие. Сайт разработан недавно, а информацию о местах, где можно работать, когда дома нет света, создатели берут из телеграмм-каналов городов.

Кстати, о каждом месте можно узнать дополнительную информацию. Например, есть ли там генератор, какие часы работы и правила посещения заведения.