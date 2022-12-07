Однако, чтобы восстановить энергосистему до состояния, которое было до войны, понадобится много времени. И это при условии, что Россия прекратила ракетный террор и не будет наносить новые удары. Об этом сообщил Александр Харченко – директор Центра исследований энергетики во время брифинга 7 декабря.

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Уже через 2 недели украинцы перестали бы ощущать последствия повреждений

Однако, по словам Харченко, отлавливать систему до военного уровня никто и не планирует. Мы будем ее модернизировать и улучшать. Восстановления также будут постепенными.

Если бы представить себе, что мы сегодня победили и восстанавливаем энергосистему, то где-то через 2 недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. То есть отключения продолжались по 4 часа в сутки и о них было предупреждено,

– отметил Александр Харченко.

Еще где-то за 2, 5 – 3 месяца, по словам специалиста, отключения ушли бы в прошлое и все получали электричество круглосуточно, как это было до войны – спокойно и полноценно.

2 – 3 года, чтобы полностью восстановить энергосистему

По оценке Харченко, чтобы полностью восстановить систему до состояния, в котором она находилась до войны, понадобится около 2 лет.

Для того чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить, качественно, современно. С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную, зеленую, так что больше ориентируется на возобновляемые источники – нам понадобится 2,5 – 3 года,

– резюмировал специалист.

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