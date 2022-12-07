Технически самая сложная ситуация в городах, которые расположены в Центре Украины и на Юге. Об этом заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

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В Киевской области;

Харьковской области;

Одессе;

Херсоне.

Понятно, что в Херсоне вне конкуренции. Идет восстановление, все работают и шаг за шагом возобновляют питание для Херсона. Атаки на инфраструктуру Херсонщины проходят каждые 2 часа,

– заявил Харченко.

Он добавил, что российские террористы целенаправленно уничтожают объекты. После этого они открывают огонь по аварийным бригадам.



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