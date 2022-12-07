Технічно найскладніша ситуація є у містах, які розташовані в Центрі України та на Півдні. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
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Де найскладніша ситуація зі світлом
- У Київській області;
- Харківській області;
- Одесі;
- Херсоні.
Зрозуміло, що в Херсон поза конкуренцією. Триває відновлення, всі працюють і крок за кроком відновлюють живлення для Херсона. Атаки на інфраструктуру Херсонщини відбуваються кожні 2 години,
– заявив Харченко.
Він додав, що російські терористи цілеспрямовано знищують об'єкти. Після того вони відкривають вогонь по аварійних бригадах.
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Відключення світла в Україні: останні новини
- В "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України досі є дефіцит. У тих регіонах, де перевищують ліміти споживання електроенергії, вводять аварійні відключення. Наразі триває поетапне відновлення інфраструктури після російської ракетної атаки.
- На атомних станціях України завантажують блоки, які відключали через пошкодження електромереж.
- Гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що у режимі відключень світла українцям доведеться жити до весни 2023 року.
- До речі, зранку 6 грудня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що після ракетної атаки найбільші проблеми зі світлом будуть на Одещині.