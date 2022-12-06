Для решти областей великих проблем не повинно виникнути. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.
Важливо В Одесі через знеструмлення немає тепла та води: коли обіцяють повернути
Яка ситуація в Одеській області після ракетної атаки
Ворог не змінює в цьому випадку свою тактику. Він хоче нас заморозити, і в нього нічого не вийде,
– заявив Данілов.
Секретар РНБО впевнений, що наші фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час обстрілів. За словами Данілова, невеликі проблеми будуть в Одеській області.
"По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. Ба більше, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання", – зазначив Данілов.
Ракетний обстріл Одещини: що відомо
- Внаслідок російської атаки 5 грудня пошкоджено два інфраструктурних об’єкти Одещини. Одна особа госпіталізована.
- Після ракетного удару повідомлялося, що в Одесі було знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання було відсутнє по всьому місту.
- 6 грудня стало відомо, що через масований ракетний обстріл критичної інфраструктури в Одесі проблеми зі світлом та водопостачанням. Мер міста Геннадій Труханов детально розповів про ситуацію в обласному центрі.
- Станом на 8:40 відновлена подача води в будинки одеситів. Однак залишаються без водопостачання райони Застави, Слободки, Тираспольського та Дальницького шосе.