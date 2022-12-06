У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила чергову хвилю масованих ракетних ударів по енергосистемі нашої держави. Одещина – це той регіон, який постраждав чи не найбільше, але уже сьогодні, 6 грудня, область та її центр поступово повертається до стабілізаційних відключень.

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Що робитимуть, якщо ситуація не покращиться в Одесі

За словами Труханова, через відсутність електроенергії довелось зупинити роботу котелень підприємства "Теплопостачання міста Одеса". Також не курсує електротранспорт.

В місті відсутня вода. Якщо ситуація не покращиться, підвіз води в усі райони міста буде здійснюватися спеціалізованими машинами,

– констатував мер.

Окрім того, він зазначив, що наразі в Одесі працює оперативний штаб. Всі працівники ДТЕК, Інфоксводоканалу та інші комунальні служби працюють у цілодобово.

Водночас глава "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що перша подача електроенергії до Одеси відбулася за резервними схемами ввечері 5 грудня – одразу ж після атаки. Потужність надалі по черзі передаватиметься між групами споживачів, однак зараз насамперед триває підключення критичної інфраструктури до струму.

Повне звернення мера Одеси до містян: дивіться відео з фейсбуку Труханова

Зверніть увагу! У своєму зверненні міський голова Одеси згадав про Пункти Незламності, у яких одесити можуть зігрітися та підзарядити телефони. Розташування таких місць для обігріву можна знайти на інтерактивній карті.



Що таке Пункти Незламності / Картинка 24 Каналу

Чи будуть ще масовані ракетні атаки

Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат переконаний, що у ворога достатньо бомбардувальників Ту-95 та Ту-160, якими він може атакувати міста України у майбутньому. Зауважимо, що ці літальні апарати можуть переносити від восьми ракет.

Однак говорити про дату наступного масованого обстрілу вкрай важко, адже невідомо, що спаде на думку окупантам. Але, очевидно, ускладнює плани ворога "бавовна", яка регулярно цвіте у різних регіонах Росії, попри холодну пору.