Росія здійснила уже вісім хвиль масованих атак на нашу державу. Попри це, у Кремля поки не вичерпується кількість літальних апаратів, зокрема бомбардувальників. Про це повідомив спікер командування ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу FREЕДОМ.

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Чи будуть ще масовані атаки

Наразі не можна сказати точно, коли Росія наступного разу масовано захоче обстріляти нашу державу, однак зі слів Юрія Ігната зрозуміло, що в окупантів є для цього достатньо можливостей.

На жаль, літаків цих достатньо — не тільки Ту-95, а й Ту-160. Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести. Їх в Росії ще багато,

– сказав речник Повітряних Сил.

Також він зауважив, що йдеться про десятки бомбардувальників, тому стверджувати, що масованих ударів не буде, – точно не варто.

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо про вибухи на аеродромі "Енгельс" та пошкодження декількох російських літальних апаратів. Однак, за словами Ігната, ворожий аеродром великий, тому шкода яку спричинила "бавовна", – мінімальна.

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