Британські розслідувачі Conflict Armament Research нещодавно опублікували матеріал, який підтверджує, що російські крилаті ракети "зовсім свіжі". Вони детально вивчили номери, якими була маркована зброя, та дійшли до висновку, що Кремль виготовив це озброєння всього декілька місяців тому.

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Докази того, що у Росії закінчують запаси зброї

Насправді у цій ситуації є дві сторони: перша – наш ворог використав майже усі запаси зброї, а друга – він все ще може виготовляти нові ракети, попри санкції. Власне, ракети класу "повітря-земля" Х-101, які вивчали британські розслідувачі, окупанти випустили по Києву 23 листопада – тоді була одна з наймасованіших атак на нашу державу.

Скажімо, маркування на двох ракетах вказують, що їх виготовили в період з липня по вересень 2022 і в період з жовтня по листопад цього року. Останні вісім цифр виробничого коду зброї розпочинаються з "33208". Цифри "32" означають, що зброя була виготовлена у третьому кварталі 2022 року.

На картинці нижче видно, що останні вісім цифр коду зброї – "34210". Цифри "42" є свідченням того, що цю ракету зробили у четвертому кварталі 2022 року.



Уламок ракети Х-101, яку знайшли в Києві 23 листопада / Картинка Conflict Armament Research

Зверніть увагу! Загалом на кожній ракеті типу Х-101 вказаний 13-значний код. 6 та 7 цифри з кінця дозволяють визначити, коли було зроблену зброю.



Що означає код на ракеті / Картинка Conflict Armament Research

Окрім того, варто зазначити, що розслідувачі дослідили інші крилаті ракети та все ж констатували, що деякі з них були виготовлені у 2018 році. Однак сам факт того, що деяка зброя є зовсім новою, уже дуже промовистий.

Який запас високоточних ракет у Росії

Нещодавно представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що запаси високоточних ракет у Кремля на критично низькому рівні. Проте крилатих ракет типу С-300 у ворогів ще багато – ними переважно окупанти обстрілюють і будуть обстрілювати фронтові регіони, зокрема Запоріжжя, Херсон, Харків, Сума та інші області.