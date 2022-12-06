Британские расследователи Conflict Armament Research недавно опубликовали материал, подтверждающий, что российские крылатые ракеты "совсем свежие". Они подробно изучили номера, которыми было маркировано оружие, и пришли к выводу, что Кремль изготовил это вооружение всего несколько месяцев назад.

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Доказательства того, что у России заканчивают запасы оружия

На самом деле в этой ситуации есть две стороны: первая – наш враг использовал почти все запасы оружия, а вторая – он все еще может производить новые ракеты, несмотря на санкции. Собственно, ракеты класса "воздух-земля" Х-101, которые изучали британские расследователи, оккупанты выпустили по Киеву 23 ноября – тогда была одна из самых массированных атак на наше государство.

Скажем, маркировки на двух ракетах указывают, что их изготовили в период с июля по сентябрь 2022 года и в период с октября по ноябрь этого года. Последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "33208". Цифры "32" означают, что оружие было изготовлено в третьем квартале 2022 года.

На картинке ниже видно, что последние восемь цифр кода оружия – "34210". Цифры "42" свидетельствуют, что эту ракету сделали в четвертом квартале 2022 года.



Обломок ракеты Х-101, найденной в Киеве 23 ноября / Картинка Conflict Armament Research

Обратите внимание! В общей сложности на каждой ракете типа Х-101 указан 13-значный код. 6 и 7 цифры с конца позволяют определить, когда было сделано оружие.



Что означает код на ракете / Картинка Conflict

Кроме того, следует отметить, что расследователи исследовали другие крылатые ракеты и все же констатировали, что некоторые из них были изготовлены в 2018 году. Однако сам факт того, что некоторое оружие совершенно новое, уж очень красноречив.

Каков запас высокоточных ракет в России

Недавно представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что запасы высокоточных ракет у Кремля на критически низком уровне. Однако крылатых ракет типа С-300 у врагов еще много – ими преимущественно оккупанты обстреливают и будут обстреливать фронтовые регионы, в частности, Запорожье, Херсон, Харьков, Сума и другие области.