В понедельник, 5 декабря, захватчики еще раз планировали атаковать критическую инфраструктуру нашего государства, оставить людей без света, однако наши, украинские системы ПВО сработали блестяще. Неизвестно точно, сколько ракет осталось у российских оккупантов и сколько враг еще будет пытаться нас обстреливать, но представитель разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона предположил запасы высокоточного арсенала Кремля.

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"Ракет С-300 еще много"

Очевидно, что высокотехнологичного вооружения у захватчиков почти не осталось, но есть ракеты С-300, которыми они могут в дальнейшем обстреливать города Украины, а больше всего – прифронтовые регионы.

К сожалению, мы прогнозировали, что такая атака возможна. Украинские противовоздушные обороны и энергетики готовы. Ракет С-300 у россиян еще много, поэтому прифронтовые города – Запорожье, Херсон, Харьков, Сумская область могут сильнее страдать от террора, но мы справимся.

– сказал он.

Также Юсов подчеркнул, что Россия – государство-террорист и мир видит преступления России против гражданской, мирной инфраструктуры, в частности энергетических объектов.

Обратите внимание! Массированный обстрел 5 декабря был не столь масштабен, как предыдущие, однако это исключительно из-за того, что показатели запасов технологического вооружения упали до критических. Соответственно, Россия не так часто может позволить себе ракетные удары.

Как ПВО "отработало" по вражеским ракетам

После окончания воздушной тревоги и массированного ракетного обстрела Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию. В частности, он рассказал о работе систем противовоздушной обороны и ремонтных работах в энергетической системе. По его словам, "большинство ракет сбило ПВО", а специалисты работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение.

Глава государства не сказал, сколько именно воздушных целей поразили Воздушные Силы, однако позже там констатировали, что уничтожили 60 из 70 ракет оккупантов.



Итоги массированного обстрела 5 декабря / Воздушные Силы