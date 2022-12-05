Известно, что большинство ракет оккупанты выпускали из Черного и Каспийского морей, однако украинская противовоздушная оборона сработала очень хорошо и защитила объекты от попаданий. В этом материале 24 Канал собрал всю информацию, которая известна, о сбитые ракет на Полтавщине, Днепропетровщине и Киевщине.

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Где не было прилетов

Как отмечает председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, в Полтавской области – без прилетов. Силы ПВО отработали по полной и сбили до 10 российских ракет.

В то же время глава Днепропетровщины отметил, что защитники из воздушного командования "Восток" сбили 15 российских ракет в регионе.

В Киевские городские военные администрации также "подытожили" последствия атаки на Украину 5 декабря. По предварительной информации, ПВО столицы удалось сбить 9 из 10 ракет.

Следует также упомянуть, что работу украинских систем ПВО прокомментировал президент Владимир Зеленский. В своем срочном обращении он отметил, что наши защитники сбили почти все ракеты, а проблемы с электроэнергией уже решают специалисты.

В Молдове упала ракета

Во время массированного обстрела около 16:00 стало известно, что одна из ракет упала в Молдове. Об этом сообщили пограничники соседней страны. Они отметили, что инцидент произошел недалеко от города Бричаны во фруктовом саду. Поэтому даже объявили повышенный уровень бдительности и патрулирования в регионе.