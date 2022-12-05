Он не говорил о том, сколько ракет в этот раз запустила Россия по Украине. Он посвятил свою заметку благодарности.

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Что сказал Владимир Зеленский

В видео он отметил работу сил ПВО, энергетиков и поблагодарил народ Украины.

Желаю здоровья. Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине,

– сказал Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: видео