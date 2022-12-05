Він не говорив про те, скільки ракет запустила цього разу Росія по Україні. Він присвятив свою замітку вдячності.
До теми Зазвичай окупанти випускають менше "Калібрів", – у Повітряних Силах озвучили деталі атаки
Що сказав Володимир Зеленський
У відео він відзначив роботу сил ППО, енергетиків та подякував народу України.
Бажаю здоров'я. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики уже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні,
– сказав Володимир Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: відео