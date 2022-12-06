Час сьогоднішніх атак росіян був пов'язаний з тим, що на ці дні припав локальний пік морозів. Про це повідомив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Окупантів консультували енергетики

Кудрицький зазначає, росіяни хотіли вимкнути нашу енергосистему саме під час похолодання, аби українці ще більше страждали.

Судячи з географії прильотів, не сумніваюся, що військових консультували російські енергетики,

– додав посадовець.

Однак він наголосив, що українська ППО показала колосальний результат. Повітряні сили відбили восьму масовану ракетну атаку окупантів.

Коли ліквідують наслідки атаки

За словами Кудрицького, ситуація – контрольована. Енергосистема працює як цілісна, разом із європейською. Однак влучання спричинили значні пошкодження для електростанцій та підстанцій, які є частиною магістральної мережі.

Тому глава "Укренерго" попередив, що дефіцит буде 5 і 6 грудня, поки деякі блоки, які аварійно відключилися, набиратимуть потужність. Потрібно 1 – 2 дні, аби відновити нормальне виробництво в системі.

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