Так, росіяни витратили на нову атаку близько пів мільярда доларів. При цьому вона мала фактично нульову ефективність. Про це радник Офісу Президента заявив під час стріму на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.

Важливо Нова масована ракетна атака росіян на Україну: усе про вибухи та роботу ППО

Нарешті хтось розумний запитав: "Скільки можна викидати по пів мільярда за раз, а іноді й під мільярд, якщо всіма наслідками стає 2 дні без світла в Україні?",

– зауважив Арестович.

Ракетні запаси росіяни не відновлять

Він додав, що інших цілей ворог не досягає. Тому, якщо в загарбників лишилось хоч трохи розуму, найближчим часом вони відмовляться від масованих ракетних ударів по енергетиці.

Крім того, Арестович зазначив, що витрачені ракетні запаси росіяни відновити не зможуть. Тому, на думку чиновника, зараз росіяни серйозно задумались щодо тактики масованих ударів.

Що відомо про останню ракетну атаку

Росія 5 грудня здійснила восьму масовану ракетну атаку по Україні. Були влучання у низку енергетичних об'єктів.

Загарбники випустили понад 70 ракет, серед яких – Х-101/Х-555, "Калібри" та Х-59. Однак сили ППО збили близько 60.

У Головному управлінні розвідки впевнені, що високоточної зброї в Росії майже не залишилось, але є ще певні види ракет.

Арестович прокоментував масовану ракетну атаку росіян: відео