Россия осуществила уже восемь волн массированных атак на наше государство. Несмотря на это, у Кремля пока не иссякает количество летательных аппаратов, в том числе бомбардировщиков. Об этом сообщил спикер командования ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала FREЕДОМ.

Читайте также Оккупантов консультировали энергетики: россияне намеренно выбрали для атаки пик морозов

Будут ли еще массированы атаки

Пока нельзя сказать точно, когда Россия в следующий раз массированно захочет обстрелять наше государство, однако со слов Юрия Игната понятно, что у оккупантов есть для этого достаточно возможностей.

К сожалению, самолетов этих достаточно не только Ту-95, но и Ту-160. Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести. Их в России еще много,

– сказал спикер Воздушных Сил.

Также он отметил, что речь идет о десятках бомбардировщиков, поэтому утверждать, что массированных ударов не будет – точно не стоит.

Обратите внимание! Недавно стало известно о взрывах на аэродроме "Энгельс" и повреждении нескольких российских летательных аппаратов. Однако, по словам Игната, вражеский аэродром большой, поэтому вред, который нанес "хлопок", – минимальный.

Россия торопливо производит оружие